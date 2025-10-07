Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 poşet halinde 351 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
