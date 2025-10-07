Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:28
        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Karameşe köyünde S.Ö'nün evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        Alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 320 gram skunk, 257 kalaşnikof mermisi, 5 kalaşnikof şarjörü, hücum yeleği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli S.Ö, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

