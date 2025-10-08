Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:23
        
        

        Muş-Bulanık kara yolunun Cankurtaran köyü mevkisinde Mehmet Deniz yönetimindeki 60 ABY 111 plakalı otomobil ile Recep Kara idaresindeki 42 AGT 978 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Deniz, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

