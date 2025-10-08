Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Muş-Bulanık kara yolunun Cankurtaran köyü mevkisinde Mehmet Deniz yönetimindeki 60 ABY 111 plakalı otomobil ile Recep Kara idaresindeki 42 AGT 978 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Deniz, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
