Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

