Malazgirt'te saman yığınında çıkan yangın TOMA müdahalesiyle söndürüldü
Malazgirt ilçesinde saman yığınlarında çıkan yangın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahalesiyle söndürüldü.
Adalar Mahallesi'nde saman yığınında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.
Vatandaşlar desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
