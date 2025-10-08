Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'ta jandarma ekiplerince tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta jandarma ekiplerince tezek birikintisinin altına gömülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın evinin bahçesindeki tezek birikintisinin altında silah ve mühimmat sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tezek birikintisinin altında ve şüphelinin aracında yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve çeşitli silahlara ait 381 fişek ele geçirdi.

        S.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te saman yığınında çıkan yangın TOMA müdahalesiyle söndürüldü
        Malazgirt'te saman yığınında çıkan yangın TOMA müdahalesiyle söndürüldü
        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Muş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi
        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi