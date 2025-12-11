Muş'ta jandarma ve polise tahsis edilen 78 araç hizmete alındı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 78 araç törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 78 araç için Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, araçların polis ve jandarmaya hayırlı olmasını diledi.

Araç alımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Çakır, "Ülke genelinde 9 bin 240 araç emniyet, jandarma ve sahil güvenlik için tahsis edildi. Büyük bir kısmının finansmanı hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleşti. İlimizde de bu kampanyaya güçlü bir destek verildi ve 78 aracın ilimize kazandırılması sağlandı. Bu kampanyamızda Muş genelinde 44 milyon liralık bir destek sağladık. 20 milyon lira özel idarenin imkanlarından, geri kalanı da hayırseverlerin destekleriyle sağlandı." dedi.

Muşlu vatandaşların her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti: