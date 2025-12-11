Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 20:09 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT dedektifleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin kentteki bir adreste saklandığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda A.K. yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Muş'un güvenlik filosu güçlendi: 78 yeni araç hizmete girdi
        Muş'un güvenlik filosu güçlendi: 78 yeni araç hizmete girdi
        Muş'ta "Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme" semineri düz...
        Muş'ta "Sürdürülebilir Süt Üretimi ve Soğuk Zincir Geliştirme" semineri düz...
        Muş'ta jandarma ve polise tahsis edilen 78 araç hizmete alındı
        Muş'ta jandarma ve polise tahsis edilen 78 araç hizmete alındı
        Muş'ta annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Muş'ta annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Hasköy'de sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olması besicileri sevindird...
        Hasköy'de sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olması besicileri sevindird...
        Bulanık'ta kurumlar arası futsal turnuvası başladı
        Bulanık'ta kurumlar arası futsal turnuvası başladı