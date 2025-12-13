Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık Kaymakamı Koşansu, vatandaşlarla bir araya geldi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "halk günü" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:18
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, vatandaşlarla bir araya geldi
        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "halk günü" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlen programda Koşansu, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Koşansu, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak istediklerini söyledi.

        Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Koşansu, "Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız ve gönlümüz size her zaman açık. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

