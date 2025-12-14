Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Kışın en zorlu geçtiği illerden Muş'ta görev yapan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır olmak için zor koşullarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:37
        Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor
        İBRAHİM YALDIZ - Kışın en zorlu geçtiği illerden Muş'ta görev yapan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır olmak için zor koşullarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        AFAD İl Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek vakalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek, personelin arazi hakimiyetini ile ekipman kullanım becerilerini artırmak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda zaman zaman kentin farklı noktalarında tatbikatlar gerçekleştiren AFAD ekipleri, deprem, çığ, sel gibi afetlere en kısa sürede müdahale ederek insanların yardımına koşmak için çaba gösteriyor.

        Son olarak kente 45 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Şenyayla bölgesine giden arama kurtarma ekipleri, sisli ve karla kaplı arazide kış tatbikatı yaptı.

        Senaryo gereği ava çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan avcının bulunması için çalışma başlatan ekipler, engebeli arazide olumsuz hava koşullarına rağmen koordineli hareket ederek kısa sürede kayıp kişiye ulaştı.

        Avcıyı sedyeyle taşıyarak paletli araca ulaştıran ekiplerin tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

        - "Amacımız ekiplerimizin reflekslerini güçlendirmek"

        AFAD Arama Kurtarma Şefi Hasan Demirbilek, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında arama kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kar ve yoğun sisin etkili olduğu Şenyayla bölgesinde senaryo gereği kaybolan kişiyi bulduklarını anlatan Demirbilek, şöyle konuştu:

        "Gerçek olaylarda karşılaşabileceğimiz şartları birebir canlandırmak amacıyla ekiplerimiz hem arazi hakimiyeti hem de teknik ekipmanların etkin kullanımına yönelik uygulamalı eğitim yaptı. Yoğun görüş kaybı, soğuk hava ve engebeli arazi koşullarına rağmen koordineli şekilde hareket ederek kısa sürede kaybolan kişiye ulaştık. Amacımız bu tür tatbikatlarla hem ekiplerimizin reflekslerini güçlendirmek hem de kış mevsiminde olası vakalara en hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmeyi sağlamak."

        Muş'ta kış mevsiminin çetin geçtiğini vurgulayan Demirbilek, "Ekibimizi kışa hazır hale getiriyoruz. Onlarla koordineli şekilde müdahale yöntemini belirleyip buna göre hareket ediyoruz. 10 arama kurtarma personeliyle sahada tatbikatımızı başarıyla tamamladık." dedi.

        - "Mesleğimi seviyorum"

        Arama kurtarma teknisyeni Rabia Kara ise bu tür tatbikatların mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

        Muş AFAD İl Müdürlüğünde 3 yıldır görev yaptığını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

        "Daha önce sağlık personeli olarak görev yapıyordum. İnsanlara yardım edince kendimi daha iyi hissediyorum. Sağlık sektöründen sonra da AFAD personeli olmaya karar verdim. Deprem riski yüksek olan ülkede yaşıyoruz. 1999 depreminde doğmuş bir bebeğim. Yardım ettiğimiz insanların sevincini görmek anlatılamayacak bir huzur veriyor insana. Mesleğimi seviyorum."

        Kara "Şenyayla Bölgesi'nde karlı ve sisli havada tatbikat yaptık. Muş, çok fazla kar yağan, çok soğuk olan bir şehir. Bu nedenle eğitimlere önem veriyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla bir kayıp durumunda karda nasıl çalışma yapılacağını gördük. Bunun eğitimini aldık." diye konuştu.

