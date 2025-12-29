Muş'ta mezrada rahatsızlanan öğretmen, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği mezrada rahatsızlanan öğretmen, sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Demirci köyü Doğular mezrasında görev yapan kadın öğretmen Ö.T, nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan mezraya yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla uzun uğraşın ardından mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahalesini lojmanda yaptıkları öğretmeni paletli ambulansla Karakale köyüne getirdi. Burada bekletilen diğer ambulansa nakledilen öğretmen, Korkut Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

UMKE İl Sorumlusu Yavuz Süne, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle normal ambulansla mezraya ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bunun üzerine paletli ambulansımız ile yola çıktık. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Taş da desteklerinden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.