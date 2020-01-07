TÜGVA'dan köy çocuklarına yardım

TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği, Meşeiçi Ürünlü İlkokulunda okuyan öğrencilere mont, bot ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği tarafından yürütülen projeyle Meşeiçi Ürünlü İlkokulunda okuyan ve ihtiyaçları önceden tespit edilen öğrenciler ziyaret edildi. Ziyarette Meşeiçi Ürünlü İlkokulunda okuyan öğrencilerin mont, bot ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçları karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜGVA Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, "TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği tarafından yürütülen projeyle Meşeiçi Ürünlü İlkokulunda okuyan ve ihtiyaçları önceden tespit edilen öğrencilerimizi ziyaret ettik. Bu kapsamda öğrencilerin bot, mont ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları giderildi. Bu ziyaretle de hayırsever hemşehrimiz Celal Sarıaltun'un katkılarıyla yardımları yerine ulaştırmış olduk. Köy okullarına yönelik başlattığımız yardımlarımızı inşallah sürdüreceğiz" dedi.

MUŞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

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