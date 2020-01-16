AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.

Geçtiğimiz ay istifası alınan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut’tan boşalan koltuğa, Resul Bulut atandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmelerin ardından bugün itibariyle yeni ilçe başkanı Resul Bulut oldu. Yeni başkan Bulut, atamasının tüm Bulanık'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

MUŞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.