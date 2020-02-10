Muş'ta, okullara soğuk tatili

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar, yarın için tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.´´



MUŞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.