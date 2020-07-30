Malazgirt’te kurban bayramı heyecanı yaşanıyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde Kurban bayramı heyecanı yaşanıyor.

Malazgirt’te Kurban bayramı arifesinde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi sürecinde müşteri bulmakta zorlanan esnaf ise satışlardan memnun. 31 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban bayramına bir gün kala vatandaşlar, bayramlık alışverişi için caddeleri doldurdu. Korona virüs nedeni ile yaşanabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar alışverişe erken başladı. İlçesindeki mağazaların bulunduğu caddelerde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi yaşanacak yoğunluktan kaçmak ve korona virüsten korunmak isteyen vatandaşların erken başlayan bayram alışverişi telaşı caddeleri doldurdu.



“Arife günü çok yoğunluk olur”

Korona virüsten korunmak için bayram alışverişini son güne bıraktığını söyleyen Nuri Karataş isimli vatandaş, “Bayram alışverişi yapıyoruz. Önce çocuklara bir şeyler aldık, şimdi de kendimize alıyoruz. Eski bayramlar gibi. Şu an çok yoğunluk yok. Akşama doğru daha çok yoğunluk olur. Ben bu sebepten dolayı alışverişe erken başladım. Ama bu hastalık olmadan önce alışverişlerimizi kesinlikle son güne bırakmıyordum” dedi.



“Herkes alışveriş yapıyor”

Bayram için alışverişe başladığını belirten Arzu Kaya ise “Bayram alışverişi için mağazaları geziyorum. Korunursak maskemizi takarsak pandemi nedeni ile bir sorun yaşamayız. Herkes pandemi kuralları içinde alışveriş yapıyor” diye konuştu.



“Satışlarımız çok iyi, bayram yoğunluğu var”

İnsanların bayram alışverişine başlaması ile satışlarının arttığını ifade eden AVM işletmecisi Ömer Sezen, “Vatandaşlarımız alışverişe başladı. Satışlarımız çok iyi, bayram yoğunluğu var. Vatandaşlarımız en çok bayram şekerine ilgi gösteriyor. Malazgirtli vatandaşlarımız genellikle alışverişlerini son güne bıraktığı için bugün çok yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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