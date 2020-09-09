Muş’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı: 4 tutuklama

Muş İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 18 Eylül 2020 tarihleri arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 253 adet tabanca fişeği, 164 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 29 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca şarjörü, 18 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 5 adet mezar taşının ele geçirildiği kaydedildi.
Hakkında adli tahkikat başlatılan 12 şüpheliden 4’ününde tutuklandığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.