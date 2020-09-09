Muş'taki silah ve mühimmat operasyonunda 4 tutuklama

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Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta düzenlenen, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül'de, silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca mermisi, 164 av tüfeği fişeği, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Mehmet AYDIN

2020-09-09 13:08:00



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