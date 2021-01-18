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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kız kardeş, sokak hayvanlarını doyuruyor

DHA

3 kız kardeş, sokak hayvanlarını doyuruyor


Asena TUTAR/BULANIK (Muş), (DHA)MUŞ'un Bulanık ilçesinde yaşayan Elif (20), Ayfer (19) ve Dicle Şamiloğlu (17), pandemi sürecinde yaptıkları kampanyalarla sokak hayvanlarına mama topladı. Evlerinin bir odalarını gelen mamalar için depo alarak kullanan 3 kardeş, akşam hazırladıkları mamaları, sabah erken saatlerde sokak hayvanlarına dağıtıyor.
Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan KibarAdem Şamiloğlu'nun kızları Elif, Ayfer ve Dicle, sokak hayvanlarını besliyor. Babaları Bulanık Avcılar ve Doğaseverler Kulübü Derneği Başkanı olan kız kardeşler, pandemiyle birlikte yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarından kampanya düzenleyen 3 kardeşe, Türkiye'nin dört bir yanından mama, makarna, losyon, barınak ve battaniye gibi malzeme gönderildi. Koliler dolusu mamaları koyacak yer bulamayan kardeşler, kendi odalarını depo alarak düzenledi. Gönderilen mamaları akşamdan hazırlayan kız kardeşler, sabah kahvaltılarını yapmadan ilçedeki sokak hayvanlarının mamalarını dağıtıyor.
Hayvansever kardeşlerin en büyük yardımcıları ise ailesi. Anne mamaların hazırlanmasına yardımcı olurken, baba Adem Şamiloğlu ise gönderilen yardım malzemeleri içinde yer alan parçalarla ilçedeki sokak hayvanları için kulübe yapıyor. Babanın montajını yaptığı kulübeler, kardeşler tarafından ilçenin çeşitli noktalarına bırakılıyor.
Dicle Şamiloğlu, "Hayvanseverlerin gönderdiği mamaları odamızda depoladık. Amacımız gelen mamalar için bir yerimiz olsun. İşimizi temiz ve düzgün yapmak istiyoruz. Gelen mamalara göre yer ayarlıyoruz. Tabii odamız da daralıyor. Bu sebepten dolayı 3 kişilik odamız 2 kişilik odaya dönüştü. Biz bu durumdan memnunuz, ailemiz de destekçimiz" dedi.
Her zaman kızlarının yanında olduğunu belirten anne Kibar Şamiloğlu, "6 çocuğum var. 3 kızım bir odayı kullanıyordu. Gönderilen mamalar için yerimiz olmayınca bir kızım salona taşındı. Gelen malzemeleri onun boşalttığı yere depoladık" diye konuştu.
Kızları ile gurur duyduğunu ifade eden baba Adem Şamiloğlu ise yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvanın her yerin karla kaplandığı bugünlerde ölüm kalım mücadelesi verdiğini söyledi. Şamiloğlu, kızlarının, sokak hayvanlarına yardımcı olarak çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Bulanık Asena TUTAR
2021-01-18 08:52:07

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