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Muş’ta trafik kazasında kafası kanayan sürücü acısını unutup aracının derdine düştü

İHA

Muş’ta trafik kazasında kafası kanayan sürücü acısını unutup aracının derdine düştü

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, kendisini sakinleştirmeye çalışan sağlık ekiplerine “Benim bir şeyim yok. Aracım sıfırdı” diyerek acısını unutup aracının derdine düştü.
Muş’ta gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. MuşBitlis kara yolunda kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Muş’tan Bitlis istikametine giden otomobil, MuşBitlis kara yolunun 10. kilometresinde ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanarak kafası kanayan ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine “Benim bir şeyim yok. Aracım sıfırdı” diyerek dert yandı. İkinci kazaya karışan üç aracın da iki sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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