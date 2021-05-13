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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te bayram namazı pandemi tedbirleri ile kılındı

İHA

Malazgirt’te bayram namazı pandemi tedbirleri ile kılındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan bayramı namazı pandemi tedbirleri ile kılındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklaması üzerine, Muş’un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi. Malazgirt’te korona virüs salgını nedeniyle kurallara uyularak Bayram namazına gelen vatandaşlar; pandemi kuralları içerisinde yanlarında getirdikleri secdelerde bayram namazlarını eda ettiler.

“Buruk bir bayram yaşıyoruz”
Bayram Namazı kıldıran Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, Bayram hutbesini de okudu. Müftü Demirtaş, Bayram hutbesinde Filistin’de Müslümanların yaşadıklarından dolayı çok hüzünlü olduklarını ifade ederek,
"Allah Filistinli Mazlum Müslümanların yardımcısı olsun. Orada yaşanan olaylardan dolayı bu bayramı buruk ve hüzünlü yaşıyoruz. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covit19 hastalığının biran önce bitmesi için Rabbimize dua ediyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.”dedi.
Malazgirt Merkez Camisinde pandemi kulları ile kılınan Bayram Namazına Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Malazgirtli vatandaşlar katıldı.

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