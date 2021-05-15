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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler bayramı tarlada geçirdi

İHA

Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler bayramı tarlada geçirdi

Muş’un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler; Ramazan Bayramı’nı tarlada çapa yaparak geçiriyor.
Korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de tam kapanma yaşanırken, kısıtlamalardan muaf tutulan çiftçiler ise aileleriyle birlikte tarlaya giderek Türkiye’nin kalkınması için üretime devam ediyor. Türkiye’de şeker pancarı üretiminde söz sahibi olan ilçede, üreticiler üretime aralıksız devam ediliyor. Bir tarım ilçesi olan Muş’un Malazgirt ilçesinde tam kapanmadan muaf tutulan çiftçiler Ramazan Bayramı da fırsat bilerek sabahtan akşama kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.
Sabah saatlerinde tarlaya giden şeker pancarı üreticilerini ziyaret eden Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Tarlada hem çiftçilerimizle bayramlaştık hem de dertlerini dinledik. Şu anda pancar üreticilerimiz tarlada çalışıyor. Üreticilerimiz şu anda çapa yapıyor. Diğer yandan da sulama yapılıyor ve gübre atılıyor. Çiftçilerimiz bu kıtlamadan muaf tutuldu. Bu konuda Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a ve Tarım ve Orman Bakanımıza çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz bu tam kapanmadan muaf tuttular. Cumhurbaşkanımız da çiftçilerimize daha çok destek verdi. Bu pandemi döneminde çiftçi hiç evinde oturmadı, hep tarlasına koştu” dedi.
Ailesi ile birlikte tarlada çalışan Raif Taş, Ramazan Bayramı’nı tarlada kutladıklarını belirtti. Taş, “Bizler çiftçiyiz, umudumuzu toprağa ektik. İnşallah bu yıl Muş ve Malazgirt ovaları bereketli olacak. Bizler tarlamızdayız ve çalışıyoruz. Allah’tan tek temennimiz yağmur yağsın, kuraklık olmasın” ifadelerini kullandı.
Babasıyla tarlada çalışan Zelal Taş ise, bayrama rağmen ailece tarlada çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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