Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam
ABONE OL

Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor

Muş'ta baharın müjdecisi olan ve her sene bu dönemlerde tarlalarda doğal yetişen laleler, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu

baharın müjdecisi laleler
AA

Her yıl nisan sonuna doğru kentin farklı noktalarında çıkan laleler, dağlarda henüz erimeyen karlar ve yeşile bürünen topraklarda büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

Yaklaşık üç hafta ömrü olan lalelerin bulunduğu alanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla en sessiz dönemini yaşıyor.

Çiftçi Haluk Dizdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bu dönemde Karaköy yakınında açan lalelerle kırmızıya bürünen bölgeye ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu sene salgın nedeniyle kimsenin bölgeye gelmediğini belirten Dizdaroğlu, "Ziyaretçiler burada lale toplayıp fotoğraf çekerdi. Laleler, 20 Nisan'da baş gösterip 15 Mayıs'ta bitiyor. Bu yıl virüsten dolayı lale tarlaları boş kaldı" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlü astrolog Zeynep Turan açıkladı! 2020'nin sürprizleri
YAŞAMAstrolog Zeynep Turan açıkladı! Virüste 2. dalga ...
Yumurtadan çıkma anları kameraya yansıdı
YAŞAMYumurtadan çıkma anları görüntülendi
Fazla sağlıklı beslenme çocuklar için zararlı olabilir mi?
YAŞAMSağlıklı beslenme işini abartmayın
Bodrum’da ilk kez görüntülendi - Haberler
YAŞAMBodrum’da bir ilk! Koronadan sonra ortaya çıktı
7 yıl önce yapmışlardı! O zamandan beri... - Haberler
YAŞAM7 yıl önce yapmışlardı! O zamandan beri...
Hiyerapolis Antik Kenti gelincik çiçekleriyle bezendi
YAŞAMAntik kent çiçek bahçesine döndü
'Evde kal Türkiye' yazılı 2 metrelik pide açık artırmayla satıldı
YAŞAMAçık artırmayla satıldı!
Ramazanda kilo verme tüyoları: Ramazanda kilo vermek mümkün mü?
YAŞAMRamazanda kilo vermek mümkün mü?
Ramazanda nasıl zayıflarım? Kilo vermek, zayıflamak için 7 altın kural hbrt
YAŞAMRamazanda nasıl zayıflarım?
Haftalık burç yorumları (27 Nisan - 3 Mayıs)
YAŞAM27 Nisan - 3 Mayıs haftalık burç yorumları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X