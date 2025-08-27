Muş'ta elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
