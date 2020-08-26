Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK" DİYEREK İTİRAZ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş´un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı. Orhan'ın 16 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu ise, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirazla ilgili Siirt Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk aşamadan bu yana Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzla beraber, dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız.

Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.

KARAR KESİNLEŞTİĞİ İÇİN REDDEDİLDİ

Öte yandan Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise karar kesinleştiği için itirazı reddetti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da, "Yasal süreç devam etmekte, tutuklama ve buna bağlı kararlar savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulmaktadır. Şüphelinin uzman çavuş olması nedeniyle idari tahkikat ve işlemler Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.