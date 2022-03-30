'Muse & Memory' sergisi Galeri Diani’de

Nilüfer Yıldırım’ın 2 Nisan -20 Nisan tarihleri arasında Galeri Diani'de açacağı “Muse and Memory” sergisi iki kavramdan oluşuyor. ”Muse” kavramı, belli belirsiz figürlerin kadınsı bir şekil sunduğu kağıt üzerine yağlı boya eserlerden oluşuyor.

Bu çalışmalar, sanatçının otoportreleri veya ona ilham veren kişilerin portrelerini yansıtıyor adeta. Katmanları genel portrenin içinde beliren ve kaybolan farklı figürleri ve serbestlikleri ile hem gizemli hem de davetkar duruşları izleyiciyi karşılıyor. Bu seride izleyiciyi sanatçının yeşil, sarı ve mavi tonlu renk paleti bekliyor.

“Memory” kavramı sanatçının 2021’de başlayan ‘Garden of Memory’ serisindeki büyük ölçekli eserlerin devamını oluşturuyor. Çok daha küçük ölçekli olan Muse’ların serbestliğinin aksine, hakkı verilmiş bir disipline sahip olan bu eserler sanatçının ısrarlı sorgulamasını gözler önüne seriyor. Bu eserlerinde çizgiden yola çıkarak renk, biçim ve bütünü vurguluyor. Resimlerde tekrarlanan kontür benzeri çizgiler renklerin değişik varyasyonlarda birleşimleri ile bütünleşmesini sağlıyor. Teknik olarak bir farklılığa giderek tuval üzerine yumuşak pastel kullanıyor.

Nilüfer Yıldırım’ ın “Muse & Memory” sergisini 2 Nisan - 20 Nisan 2022 tarihleri arası Galeri Diani’de ziyaret edebilirsiniz.