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        Haberler Dünya Musk, emekli hava trafik kontrolörlerini eleman eksikliği nedeniyle işe dönmeye çağırdı | Dış Haberler

        Musk, emekli hava trafik kontrolörlerini eleman eksikliği nedeniyle işe dönmeye çağırdı

        ABD'de iş insanı Elon Musk, emekli hava trafik kontrolörlerini "eleman eksikliği" nedeniyle yeniden işe dönmeye çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:08
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        Musk'tan emekli 'hava' çalışanlarına çağrı: Geri gönün
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        Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci sınıf hava trafik kontrolörlerinde eleman açığı var." ifadelerini kullandı.

        Emekli hava trafik kontrolörlerine çağrı yapan Musk, "Eğer işe dönme fikrine açıksanız, lütfen bunu değerlendirin." paylaşımında bulundu.

        CBS News'un haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) uzun süredir hava trafik kontrolörü sıkıntısı yaşanıyor.

        Ayrıca kurumun çalışmaları son zamanlarda artan havacılık felaketleri nedeniyle sıkı bir denetime tabi tutuldu.

        FAA verilerine göre, ABD'deki havaalanı kulelerinin yüzde 90'ından fazlasında personel yetersizliği yaşanıyor.

        Binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuştu.

        Bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

        Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

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