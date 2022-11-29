Twitter'da işten çıkarılan Türkler konuştu 0:00 / 0:00

Yazılım mühendisi Fırat Karaoğlu ve program yöneticisi Tuğçe Evirgen ABD'de Silikon Vadisi’nde başarılı Türkler arasında yer alıyor.

Ancak onlar da ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da işten çıkarılanlar arasında yer aldı. Karaoğlu ve Evirgen, Twitter'da yaşadıkları süreci Habertürk'e anlattı.

TWITTER NASIL BİR ŞİRKETTİ?

Çınar'ın "Twitter nasıl bir şirketti?" sorusuna Evirgen "Twitter çalışanı ön planda tutmuş, sektörde tüm firmalara örnek olmuştu. İfade özgürlüğü üzerine hedefi olan bir kurumdu" yanıtını verdi.

İşte çıkarma sürecine de değinen Evirgen "İşten çıkarmalar çok hızlı oldu ve bilgi aktarımı olmadı. Twitter tarafsız şirketti ve bu tarafsızlık sorgulanmaya başlandı. Reklam veren firma ve kullanıcılarda güven sorunu yaşandı. 1000 civarı kişi Elon Musk ile çalışmak istemediğini söyledi" diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKARMALAR BEKLENİYORDU"

İşten çıkarmaların şaşırtmadığını ifade eden Evirgen "Bekleniyordu. Pandemi döneminde farklı ihtiyaçlara yönelik hızlı eleman alımı vardı. Ama normal düzene dönülmesi ile firmalarda normalde döndü. Google gibi bazı firmaların performansa yönelik işten çıkarması vs. tüm şirketlerin çıkarması aynı döneme denk geldi. Aktif olarak eleman alan firmalar da var. Almayan firmalar da 2023 basında yeni pozisyonları açacak" dedi.

Evirgen "Dünyadaki ekonomik kriz devam etmezse, sektör kendini toparlayacaktır" diye ekledi.

"SOSYAL AĞLAR BÜYÜK OYUNCULAR"

Yazılım mühendisi Fırat Karaoğlu ise sosyal medyanın geleceğine yönelik olarak "Sosyal ağlar yani Twitter, TikTok, Facebook, Instagram büyük oyuncular ve gençlere yönelik platformlar. Twitter, kurulduğundan beri insanların haber aldığı platformdu. Yeni yönetimin ne yapacağını daha bilmiyoruz. Tumblr ideali görünüyor. Tek kaynakta güç toplanmıyor bilginin toplanması daha rahat. Dağınık ağların geleceği daha parlak. Alternatif Bluesky" diye konuştu.

"ÇİN ALTERNATİF OLARAK ÇIKABİLİR"

Son dönemde gündemden düşmeyen ABD-Çin rekabetine ilişkin ise Karaoğlu "ABD hala teknoloji alanında en büyük güç. Ama Çin'in yatırımları da (TikTok gibi) arttı. Özellikle 25 yaş altı TikTok'ta daha aktif. Twitter'ın etkisi azalırsa ve eğer ciddi rakip kalmazsa özgür düşünceyi destekleyen hiçbir sosyal medya kalmayacak. Çin alternatif olarak çıkabilir" dedi.