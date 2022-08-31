Musk'tan yeni mektup 0:00 / 0:00

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi. Söz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun şirketin sahte hesaplarla ilgili uygulamaları konusunda ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunun ardından gönderilmesi dikkati çekti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı. Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

ANLAŞMANIN FESHİ İÇİN BELİRGİN TEMELLER SUNDUĞU BİLDİRİLDİ Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi. Ayrıca, Musk'ın Twitter'ın 'spam' hesapları ölçme yöntemi konusunda şirketin eski güvenlik şefi Zatko'dan bilgi istediği aktarıldı. Twitter’ın eski güvenlik şefi Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu. Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter’ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.