Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen 'Müslüm' adlı sinema filmine ilk 3 gün 600 bin 141 kişi ilgi gösterdi. Ketche ile Can Ulkay'ın yönettiği Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can ve Şahin Kendirci'nin başrollerini paylaştığı sezonun iddialı filmi gösterime 921 salonda girdi.

'Müslüm'de Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in gençliğini, Erkan Can ise eğitmeni ve akıl danışmanı 'Limoncu Ali'yi canlandırdı.

Gösterime giren bir diğer film 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' oldu. Animasyon türündeki film, ilk 3 günde 313 salonda 243 bin 696 kişi tarafından izlendi.

Gösterime 12 Ekim'de giren, İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı 'Yol Arkadaşım 2' ise hafta sonunda 237 bin 199 kişi tarafından daha izlenerek gişesini 1 milyon 603 bin 181 kişiye ulaştırdı.

