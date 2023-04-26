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Mustafa Avkıran: Yaşattığın her şey için minnettarım

Oyuncu Mustafa Avkıran, evlilik yıl dönümünü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Avkıran, eşiyle yer aldığı karesine, "Dile kolay, tam 30 yıl... Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım" notunu düştü

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  • Mustafa Avkıran: Dile kolay, tam 30 yıl... - Magazin haberleri

    Mustafa Avkıran, 26 Nisan 1993'te Övül Avkıran ile nikah masasına oturmuştu. Avkıran, 30'uncu evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
  • Mustafa Avkıran: Dile kolay, tam 30 yıl... - Magazin haberleri

    Mustafa Avkıran, eşine şu sözlerle seslendi: Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi. Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım. Nice otuzlara…
  • Mustafa Avkıran: Dile kolay, tam 30 yıl... - Magazin haberleri

    Övül Avkıran da sosyal medya hesabından duygularını şöyle dile getirdi: 30'uncu evlilik yıldönümümüz.
    26 Nisan 1993 / 26 Nisan 2023
    Çok aşık olduk
    Çok sevdik
    Çok iyi arkadaş olduk
    Çok iyi iş ortağı olduk
    Aşırı çalıştık, çok ürettik
    Çok yorulduk
    Çok şahane kavgalar ettik
    Az küstük dayanamayıp hep barıştık
    Birlikte güzel uçtuk, çoğu gerçekleşen hayallerin ortağı olduk
    Risk aldık, eğrisi doğrusu sonuçlarını birlikte yaşadık
    Çok gezdik gördük göçebeliği sevdik
    Misler gibi yedik içtik
    Fütursuz yiyip içemeyeceğimiz günlere geldik
    Çok güzel dostlarımız oldu, dostlarla muhabbet sofralarımız eksik olmadı
    Ailemiz yanımızda oldu.
    Çok büyük ve güzel bir sürpriz yaparak hayatımıza Alaz geldi
    Planlı değildi, büyük sürpriz oldu, muhteşem oldu hatta 8 yaşında bile oldu gereksiz hızlı oldu.
    Neyse işte böyle.
    E boru değil bir kadeh kalkar 30 yıla
    o zaman yola devam

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