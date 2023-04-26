Mustafa Avkıran: Yaşattığın her şey için minnettarım

Övül Avkıran da sosyal medya hesabından duygularını şöyle dile getirdi: 30'uncu evlilik yıldönümümüz.

26 Nisan 1993 / 26 Nisan 2023

Çok aşık olduk

Çok sevdik

Çok iyi arkadaş olduk

Çok iyi iş ortağı olduk

Aşırı çalıştık, çok ürettik

Çok yorulduk

Çok şahane kavgalar ettik

Az küstük dayanamayıp hep barıştık

Birlikte güzel uçtuk, çoğu gerçekleşen hayallerin ortağı olduk

Risk aldık, eğrisi doğrusu sonuçlarını birlikte yaşadık

Çok gezdik gördük göçebeliği sevdik

Misler gibi yedik içtik

Fütursuz yiyip içemeyeceğimiz günlere geldik

Çok güzel dostlarımız oldu, dostlarla muhabbet sofralarımız eksik olmadı

Ailemiz yanımızda oldu.

Çok büyük ve güzel bir sürpriz yaparak hayatımıza Alaz geldi

Planlı değildi, büyük sürpriz oldu, muhteşem oldu hatta 8 yaşında bile oldu gereksiz hızlı oldu.

Neyse işte böyle.

E boru değil bir kadeh kalkar 30 yıla

o zaman yola devam