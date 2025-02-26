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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Mustafa Dalcı: Bu maç, genç oyuncularımız için önemliydi - Futbol Haberleri

        Mustafa Dalcı: Bu maç, genç oyuncularımız için önemliydi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Alanyaspor müsabakasının ardından, "Bu maç genç oyuncularımız için önemliydi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:22
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        "Bu maç, genç oyuncularımız için önemliydi"
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        "BU MAÇ, GENÇ OYUNCULARIMIZ İÇİN ÖNEMLİYDİ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Bu maç genç oyuncularımız için önemliydi. Oyuncularıma şunu söylemek istiyorum skordan bağımsız, içeride bireysel olarak katılıma ne kadar katkınız oluştu ya da planladığımız oyunda yeteneklerinizi takım adına ne kadar güçlü bir şekilde sahada tutabilirsiniz. Bu benim için çok önemli olacak demiştim. Dolayısıyla bugün oyuncuların bireysel performansları bence gayet iyiydi. Bunu kompakt bir şekilde takımına yansıttıklarında sahanın içerisinde gerçekten iyi bir mücadele oldu. Kaybetmemek tabii ki önemliydi. Dolayısıyla bizim için önemli ve iyi bir maçtı. Faydalı bir maç oldu. Berabere bitti. Tabii ki bizim için lig çok önemli. Bu anlamda bu hazırlık bizim için gayet iyi oldu" ifadelerini kullandı.

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