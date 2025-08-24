Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Mustafa İpekçioğlu’ndan yeni single

        Mustafa İpekçioğlu’ndan yeni single

        Mustafa İpekçioğlu'nun yeni single'ı 'Hatırası Var', sevda, özlem ve kavuşma umudunu modern arabesk dokularla buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 21:04 Güncelleme: 24.08.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni single
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bağlama virtüözü ve yılların deneyimli müzisyeni Mustafa İpekçioğlu, yeni single'ı 'Hatırası Var' Mi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        Söz ve bestesi sanatçının kendisine ait olan eser, sevdaya, özleme ve kavuşma umuduna dair samimi bir hikâye anlatıyor. Düzenlemede Mustafa İpekçioğlu, Emre Poyraz ve Ozan Kartal imzası bulunurken, şarkı modern sound’larla arabesk dokuları bir araya getiriyor.

        Ankara’da Onur Özcan ve İlker Akülker yönetmenliğinde çekilen klip ise, şarkının duygusal atmosferini bir yol hikâyesiyle görselleştiriyor.

        Bağlamanın köklü mirasını yalnızca Türk halk müziğinde değil; arabeskten caza, groove’dan modern doğaçlamalara uzanan geniş bir müzikal yelpazede yorumlayan İpekçioğlu, gelenekten aldığı ilhamı farklı türlerle harmanlayarak özgün bir dil oluşturuyor. Müziğini hem yerel hem de evrensel bir ifade biçimine dönüştüren sanatçı, bu yönüyle Türkiye'nin en dikkat çekici bağlama virtüözlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mustafa İpekçioğlu
        #Hatırası Var
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu