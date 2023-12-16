Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan Aleyna Tilki'ye tavsiye: "Bunlar her zaman olacak" - Güncel Magazin haberleri

Mustafa Sandal'dan Aleyna Tilki'ye tavsiye Mustafa Sandal, son dönemde Aleyna Tilki ile menajerinin arasında yaşanan ve çok konuşulan tartışma hakkındaki soruları cevapladı. Genç şarkıcıya tavsiyelerde bulunan Sandal, "Bunlar her zaman olacak. Onun daha çok hırslanıp, daha çok istemesi lazım" dedi Habertürk Giriş: 16.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:31 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Sandal, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Aslında yol yorgunuyum. Buraya gelmeden önce birçok ülkede konser verdim ve oralardan geldim. Çocuklarım da Miami tarafında benimleydi. Onlara aslında çok fazla yol yaptırmak istemedim. O yüzden sadece Miami'de benimlelerdi. Saat farkı çok zorluyor. Vücudun kendine gelmesi birkaç gün sürüyor" dedi.

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"BENİM ÖZEL GÜNLERE BAKIŞ AÇIM BİRAZ FARKLI"



Muhabirlerin, "Yılbaşı ve özel günlerde sahnede oluyorsunuz. Bir özel günü evde geçirmek ister misiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Bizim işimiz bu. Nasıl ki hemşire, doktor işinin başında oluyorsa biz de sahnede olmak zorundayız. Özel günlere benim bakış açım biraz farklı. Hayat ile olan ilişkim, sağlıklı olduğum her gün aslında özel gün. Çocuklarınla olduğun bir günde pozitif bir gün geçirebiliyorsan zaten özel gün diyebiliriz buna. Ben öyle bakmıyorum hayata yani... Hayata her adımımı attığım gün, her sabaha uyandığım gün özel bir gün aslında..." ifadelerini kullandı.