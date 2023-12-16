Mustafa Sandal'dan Aleyna Tilki'ye tavsiye
Mustafa Sandal, son dönemde Aleyna Tilki ile menajerinin arasında yaşanan ve çok konuşulan tartışma hakkındaki soruları cevapladı. Genç şarkıcıya tavsiyelerde bulunan Sandal, "Bunlar her zaman olacak. Onun daha çok hırslanıp, daha çok istemesi lazım" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Sandal, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Aslında yol yorgunuyum. Buraya gelmeden önce birçok ülkede konser verdim ve oralardan geldim. Çocuklarım da Miami tarafında benimleydi. Onlara aslında çok fazla yol yaptırmak istemedim. O yüzden sadece Miami'de benimlelerdi. Saat farkı çok zorluyor. Vücudun kendine gelmesi birkaç gün sürüyor" dedi.
"BENİM ÖZEL GÜNLERE BAKIŞ AÇIM BİRAZ FARKLI"
Muhabirlerin, "Yılbaşı ve özel günlerde sahnede oluyorsunuz. Bir özel günü evde geçirmek ister misiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Bizim işimiz bu. Nasıl ki hemşire, doktor işinin başında oluyorsa biz de sahnede olmak zorundayız. Özel günlere benim bakış açım biraz farklı. Hayat ile olan ilişkim, sağlıklı olduğum her gün aslında özel gün. Çocuklarınla olduğun bir günde pozitif bir gün geçirebiliyorsan zaten özel gün diyebiliriz buna. Ben öyle bakmıyorum hayata yani... Hayata her adımımı attığım gün, her sabaha uyandığım gün özel bir gün aslında..." ifadelerini kullandı.
MUSTAFA SANDAL'DAN ALEYNA TİLKİ'YE TAVSİYE
Son dönemde Aleyna Tilki ile menajerinin arasında yaşanan ve çok konuşulan tartışma hakkındaki soruları cevaplayan Mustafa Sandal, "Aleyna, çok özel bir yetenek. Zaman zaman her kariyerde zorlandığın anlar olabilir. İstemediğin yerlere sürüklendiğin anlar da olabilir. Bazı durumlarda bunları aşabilmek lazım. Kendi yeteneğine güveneceksin bence. Sen bırak dışarıyı, şarkılara, işine konsantre ol. Pozitif ol her zaman. Benim düşüncem bu yönde. Ben böyle bir zorbalığa maruz kaldıysam da umursamadım. Bana bile engel teşkil etmedi bu durumlar. Hep şarkılara konsantre oldum. Olmuşsa da teğet geçmiştir beni... Belki bizim için de haz etmeyenler olmuştur. Bunlar her zaman olacak, onun daha çok hırslanıp, daha çok istemesi lazım" şeklinde konuştu.
"POZİTİF ŞEYLER YAŞAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"
Sandal, son olarak 2023'ü de değerlendirdi. Mustafa Sandal, "2024 ülkemize ve bütün dünyaya güzel enerjiler getirsin. Duyduğumuz abuk sabuk şeyler inşallah olmaz. Ben tamamen negatif enerjilerden arınmış bir yıl olsun istiyorum. 2023'de çok kötü günler yaşadık. Deprem canımızı çok yaktı. Birlikte kenetlenip, pozitif şeyler yaşamaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.
"BUNA ALIŞMAMAMIZ GEREKİYOR"
Sandal, ayrıca, "Eğer bir gün yurtdışına yerleşmeye karar verirsem orası sadece Avusturya Sidney olacaktır. Haber girişi bile muhteşem, adam haberi 'Bugün 38 yaşındaki kangurumuz vefat etti' diye açıyor. İnsalarda gelecek kaygısı yok insanlarda. Türkiye'de her sabah Twitter'a giriyoruz ve evden işe giderken insanın morali bozuluyor. Bir de buna alışıyoruz... Bu sıkıntılı bir durum. Buna alışmamamız gerekiyor" ifadelerini de kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram