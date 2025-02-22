Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e: Tulum peyniri yemeden Erzincan'a girmek yok
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'a gelen CHP lideri Özgür Özel'e uçaktan iner inmez tulum peyniri ikram etti
Giriş: 22.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'a gitti. Havalimanında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'i karşılarken, tulum peyniri ikram etti. Sarıgül, "Sayın Genel Başkanım Can Erzincan’a hoş geldiniz. Tulum Peyniri yemeden Can Erzincan’a girilmez" dedi.
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