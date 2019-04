Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Topaloğlu, merak edilenleri anlattı. İşte Topaloğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:



Ben dünyaya doğuştan eğitimli geldim. 1983 albümüm o kadar rakam sattı ki ben ne bunu duyurdum ne de anlattım fırlamalık olmasın diye. Biz o yıllardaki azı Jazz'a döndürerek idare ettik. Milyonların sevgisine mazhar oldum ama Mazhar Fuat değilim.

Sen bana nasıl bakıyorsan inan bana benden onu alacaksın. Her insanın bir manyak hali var. İnsanın aslında en güzel halidir o. İnsanın o halinden her türlü bal alabilirsin. Beni öyle bir yerlere koydular ki güzel bal verecektim o balı veremedim. Dünyaya bakışımızda insan böyle. Siz ağaca bakın ağaçtan iyi enerji alırsınız. O portakala iyi bakın, ondan sonra yiyin onu. Her şeye iyi bakarak onu tüketirsen, bakarsan, yersen dönüşümü sana iyi olur. Ben tüm kainata iyi bakıyorum.

Bana neden 'uzaylı' dediler biliyor musun? O benim astronomi halimdi, yapısal özellik diyelim buna... Ben bu dünyaya neden eğitimli geldim? Bazen biz çok şey bilmek isteriz ama o bilmek istediklerimizin de bize zararı vardır. Ben mesela yarını bilmek istemezdim. Yarını bilmiş olsaydım, yarının anlamı kalmazdı. Bilmeyelim o bizim maceramız olsun.

Bazı insanlar var, konuşmalarında derler ki 'Samimiyetimle sana bir şey söyleyeyim mi?' Ben o insana güvenmem. Demek ki sen samimiyetsizsin ki samimiyet kelimesinin altını çiziyorsun. Güzel doğrularla mutlu oldum. Hayatımda hiç yanlış konuşmadım. Bir amcama yalan konuşmuştum o da okumak için. Dedim 'Beni babam gönderdi, okutacaksın'





Derya Topaloğlu, eşi Mustafa Topaloğlu'nu anlattı. Derya Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa'nın evde normal insanlardan farklı olduğu doğrudur, o bir kesin. Vicdan, merhamet, anlayış, ağırlık, sakinlik bütün güzellikleri insan ruhunda, yüreğinde barındırıyor. Mustafa da böyle bir insandır aslında. Ama tabi kırıyorlar, üzüyorlar maalesef, ülkemizde değerli kıymetli sanatçılarımızın kıymeti bilinmiyor. Bir Mustafa Topaloğlu kolay gelmiyor. Çok farklı bir beyin Mustafa Topaloğlu, çok ileriye yönelik düşünen bir insan. Uzay çağında düşünen bir insan. Bu yüzden 'Uzaylıyım' diyor. 'Beyni incelenesi' deriz ya, gerçekten incelenmesi gereken bir beyin yapısına sahip. Ben de çok merak ediyorum bazen. Ben 18 yaşından beri onunla birlikteyim. Bu yaşıma kadar yıllardır ondan çok şey öğrendim. En nefret ettiği şey yalan ve alkol, en sevmediği şeydir. Vicdanlı, merhametli, çok derin düşünen insan gibi insan, adam gibi adamdır.

Çok insan kanserdi, hastaydı, çocukları olmuyordu. Kanıtlı ispatı gösterebilirim. Benim dualarımla inanılmaz mucizevi olaylar oldu. Ben dedim ki 'Bir film çekelim, Allah'ın bendeki farklılıklarını anlatalım. Gelecek nesillere lazım'. İnsanlar atom silahı yaparak kendini büyük sanıyor. Allah'ın büyüklüğünden başka büyüklük yoktur. En büyük silahlar elinde patlar.



Ben dünya büyükleriyle neden görüştüm? İnsanlar reklam yaptım sanıyorlar. Clinton'la görüşmek için Amerika'ya gittim, görüşemedim. Bana dediler ki 'Ne konuşacaktın?' Ona bir mucize örnek verecektim. Siz maddeyi kullanıyorsunuz, maddelerden nükleer silahlar yapıyorsunuz. Asıl madde değildir, ilk halidir. İlk hali nedir? Mana halidir. Mana nedir? O görünmezin içindeki sır... Bazı şeyler görünmüş olsaydı bizim ona değer yargılarımız tam olmazdı. Allah'ın büyüklüğü görünür görünmezliğinde. İnsanın büyüklüğü de bilinir bilinmezliğinde. Benim bilinmezliğim tam bana verilen notların gelmeme şekli, anlaşılmama şekli ülkeme ne zararlar verdi biliyor musun? Bizi dünyaya anlatmama konusunda ne zararlar verdi biliyor musun? Bu zararlar beni üzdü. Ben sadece içime ağladım, üzüldüm. Gözlerim yaşarmaz mı, benim gibi insanlar dünyaya zor gelir... Bundan ülkemin faydalanmasından çok istedim ama ülkem benden faydalanmak istemedi. Adam bulamıyorum kime kızayım, kime üzüleyim? Ülkem turizmle zengin olur, Allah öyle topraklar vermiş. Tarımla zengin oluruz... Lider seçiliyor. Hep liderler gördüm, etrafında yamyamlar ordusu. Çirkin menfaatler gördüm... Çekilmiyorlar ki adam etrafındaki güzellikleri görsün. Bırak insanların diline karışma, dinine karışma... Sevgi dilini çoğaltamadık. Bunlar çok güzel doğrular.

'Bu uzaylı uçuktur, kaçıktır' lafları duydum ama olsun dedim, onlar ileride anlayacaklar. Ülkemin mutluluğu, mutluluğum olacaktı. 'İnsanlar ev sahibi olmadan ev almayacağım' dedim hala sözümün arkasındayım.

Benim yerime kendini koy. Kendimi hiçbir zaman ifade edemedim, egomu tuttum. Öyle bir zamandı ki o zaman bir şeyleri anlatmak zordu. İnsanlar 'Ne kadar kendini beğenmiş' diyecek diye hep geri durdum. Öyle sözler söylüyordum ki bu sözü anlayan, bunun içeriğine giren, olayı çözer ve beni bulur dedim. Anahtar sözler verdim, sıralasam roman olur. Uzaylı tarafımı sevenlere de artık bir şey demiyorum. Ülkemin, dünyanın bana ihtiyacı var. Gelecek nesillere belki güzel cennet bir dünya bırakabiliriz.