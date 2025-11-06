Mustafa V. Koç Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü"nün bu yılki sahipleri belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun dönüştürücü gücüne inanan Mustafa Vehbi Koç'un anısını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü, bu yıl dokuzuncu kez sahiplerini buldu.

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa Vehbi Koç'un idealleri doğrultusunda verilen ödülde, Olimpik kategorisinde milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, Paralimpik kategorisinde ise milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk ödüle layık görüldü.

REKLAM

Olimpik ve Paralimpik kategorilerinde verilen ödüllerin yanı sıra, bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü", olimpiyat şampiyonu olan güreşçi Ahmet Ayık'a takdim edildi.

Kalıcı teması "Olimpik değerlere katkı" olarak belirlenen ödül töreni, Koç ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

"SPORUN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERE DAHA SIKI SARILMALIYIZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Nicole Koç, Mustafa Vehbi Koç'un spora olan tutkusunu ve değerlerini vurgulayarak, sporun sadece rekabet değil, insanları bir araya getiren ve farklılıkları anlamaya davet eden evrensel dil olduğunu belirtti. Koç, sporu insanın kendini aşma yolculuğu olarak gören Mustafa Vehbi Koç'un daimi temsilcisi olduğu dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi olimpik felsefenin kuruluşu olan değerlerle birlikte anmanın gurur kaynağı olduğunu aktararak, şöyle devam etti: REKLAM "Bugün çatışmaların ve kutuplaşmaların arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, birlik olmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, sporun temsil ettiği değerlere daha sıkı sarılmalıyız." Her yıl olimpik ve paralimpik sporcuya takdim ettikleri ödüllere bu yıl yeni bir kategori eklediklerini anımsatan Koç, "Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülüyle ömür boyunca spora farklı alanlarda katkı sunmuş ve gelecek kuşaklara ilham olmuş isimleri onurlandıracağız. Çünkü inanıyoruz ki sporun gücü, yalnızca başarılarla değil, adanmışlıkla ölçülür." değerlendirmesini yaptı.

Koç, ödülün maddi karşılığını kazananlar adına yapacakları bağışlarla, Vehbi Koç Vakfı çatısı altında oluşturdukları özel fonla genç sporcuların gelişimine yönlendirme kararı aldıklarını aktardı. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de ödüllerin ülkedeki spor kültürünün olgunlaşması için en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret etti. Koç Topluluğu'nun spora katkısını ve vizyonu ortaya koymanın en güzel örneğinin Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü olduğunu vurgulayan Gülüm, şunları kaydetti: REKLAM "Sporun evrensel değerlerini görünür ve bilinir kılmak, ülkemizdeki spor kültürünün olgunlaşması için en güçlü araçlardan biri. Mustafa Vehbi Koç'un yaşamı, spora yapılan yatırımın aslında insana yapılan yatırım olduğunu her zaman bize hatırlattı. Onu yakından tanıyan ve yaptıklarını yakından görme olanağı bulan biri olarak herkese örnek olması gereken bir yaşam sürdürdüğüne tanığım." "KILIÇ BRAŞINDA 52 YILLIK HASRETİ SONA ERDİRMENİN GURURUNU YAŞADIM" Olimpik kategorinin kazananı milli eskrimci Enver Yıldırım, Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birinde olmanın uzun zamandır kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini aktardı.

Sporcu olmanın bir fedakarlık olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sporu sadece bir başarı hikayesi değil, bir karakter inşa süreci olarak gören Koç Ailesi'ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı. Yıldırım, bazen sevdiklerini ve Türkiye'yi geride bırakıp ay ve yıldız uğruna emek verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Bu ödül için arandığım ilk anda kendi kendime söylediğim tek şey, birileri emeklerimizi görüyor oldu. Şu anda İtalya'da, uluslararası akademiyle birlikte 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyorum. 2022'de Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulübüm EGO Spor'un desteğiyle bu adımı attık. 2024'te olimpiyatlara katılarak, kılıç branşında 52 yıllık hasreti sona erdirmenin gururunu yaşadım." REKLAM Paralimpik kategorinin kazananı Abdullah Öztürk, kariyerinde büyük başarılar elde edip önemli ödül törenlerinde yer aldığını ancak, hayatının en özel ve anlamlı gecelerinden birinin Mustafa Vehbi Koç Ödülleri'nin olduğunu vurguladı. Öztürk, "Başta iki Paralimpik Oyunlar olmak üzere, dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak tarifi olmayan bir duygu. Belki de her şeyden öte, engellilerin de yaşamın içinde olduğunu gösterdik. Ülkemizin spor alanında gelişimine bir nebze katkıda bulunduysak bu bize yeter. Ama işimiz bitmedi. Evlerinden çıkamayan tek bir engelli birey kalmayana dek mücadelem gerek spor sahalarında gerekse sosyal alanda devam edecek." ifadelerini kullandı.