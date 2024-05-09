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        Haberler Gündem Müstakil ev çıkan yangında küle döndü - Güncel haberler

        Yangında müstakil ev küle döndü

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:20 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:20
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        Yangında müstakil ev küle döndü
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        Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese Ilgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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