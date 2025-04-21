Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde "Göksu Gravga Erik Şenliği" yapıldı. Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi, yöresel ürünler sergilendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Göksu Sulama Kooperatifi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle "Göksu Gravga Erik Şenliği"nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Şenlik, ziyaretçilerini Mut ilçesinin Göksu Mahallesi'nde ağırladı.
Ziyaretçilerini Mut ilçesinin Göksu Mahallesi'nde ağırlayan şenlikte, halk oyunları ekiplerinin gösteri sunarken, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi, yöresel ürünler sergilendi.
Şenlik kapsamında düzenlenen "en güzel erik yarışması"nda dereceye girenlere ödül verildi.
Etkinliklere, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile vatandaşlar katıldı.