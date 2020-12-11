Mutfaktaki seri katile dikkat! 0:00 / 0:00

Mikroorganizmalar, davetsiz ama yaygın otostopçulardır. Gıdanıza sızabilmesi için kapıyı aralayacağınız mikroplar, ıssız bir yolda aracınıza bir seri katil almak kadar büyük bir tehlike yaratabilir. Bu sözler Gıda Mühendisi Ebru Akdağ'a ait. Özellikle bu dönemde hemen hemen herkes, sağlıklı olmayı ve sağlıklı kalmayı diliyor. Sağlıklı olmanın bir kuralı da sağlıklı beslenmeden geçiyor. Ancak besin piramidine bağlı kalmak, taze sebze-meyve tüketmek, doğru miktarlarda protein ve karbonhidrat almak sağlıklı olmak için yeterli değil. Bu noktada ne yediğimizin yanı sıra nasıl yediğimiz de çok önemli.

Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, mutfağımızdaki tehlike 'mikroorganizma'lara dikkat çekiyor. Akdağ, "Mikroorganizmalar bir gıdadan veya mutfak gerecinden diğerlerine kolaylıkla atlayabilirler. Böylelikle bizleri hasta etmenin çok çeşitli yollarını bulabilirler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; güvenilir olmayan gıda tüketiminin, ishalden kansere kadar 200’den fazla hastalığa yol açtığı belirtiliyor. Tahminlere göre dünyada her yıl 600 milyon insan (yani her 10 insandan 1’i) kontamine olmuş gıdaları tüketip hastalanıyor. Bu kişilerin 420 bini de maalesef ölüyor" diyerek, mikroorganizmalara karşı yapılması gerekenleri anlatıyor.

İşte sağlıklı beslenme için mutfakta dikkat edilmesi gerekenler:

* Açıkta satılan gıdalardan uzak durun. Hali hazırda kontamine yani mikrop bulaşmış olma riski yüksek bir gıdayı evinize sokmayın.

* Çiğ hayvansal ürünler ile çiğ bitkisel ürünleri ve pişmiş gıdaları birbirinden uzak tutun.

* Çiğ hayvansal ve bitkisel ürünler için ayrı mutfak gereçleri kullanın. Mesela kesme tahtalarınız, kullandığınız bıçaklar vb. ayrı olmalı.

* Yumurtaları sakladığınız bölmeye çiğ tüketeceğiniz bir gıda, hatta mümkünse hiçbir gıda koymayın.

* Çiğ hayvansal ürünleri (tavuk, hindi, balık, yumurta) yıkamayın. Etleri yıkamak üzerlerindeki bakterilerin etrafa saçılmasına, yumurtayı yıkamaksa bakterilere karşı koruyucu zarının hasar görmesine neden olur. Bunları yıkadığınızda mikroplardan kurtulamayacağınız gibi, onları etrafa da saçmış olursunuz.

* Market torbalarınızı, çiğ tüketeceğiniz gıdalara (meyve, sebze gibi),hayvansal gıdaların suyunun akmayacağı ve temas etmeyeceği bir şekilde organize edin.

* Gıdaları doğru pişirme derecesinde pişirin. Et, tavuk, hindi, yumurta, deniz mahsulleri gibi hayvansal gıdaların mikropları, etkisiz hale getirecek kadar pişirildiklerinde güvenli kabul edilirler. Gıda size pişmiş görünse de merkezi sıcaklığı mikropları öldürmek için gereken seviyeye ulaşmamış olabilir; bu nedenle gıda termometresiyle merkez sıcaklığı kontrol edilmelidir. Örneğin;

- Biftek 63 ºC

- Balık 70 ºC

- Kıyma 71 ºC

- Yumurtalı gıdalar 74 ºC

- Tavuk parçası 74 ºC

- Bütün tavuk 85 ºC

* Donmuş gıdaları doğru çözdürün. Gıdaları dondurduğunuzda mikrobiyel üremeyi durdurmuş olursunuz. Ancak tezgahta bırakarak çözdürdüğünüz gıda, besinleriyle beraber suyunu saldığında, mikroorganizmalar için harika bir ziyafete dönüşür ve hızla üremeye başlarlar.

Gıdanızın bu çılgın partiye ev sahipliği yapmasını istemiyorsanız, onu doğru şekilde çözdürmeniz gerekir. Peki nasıl?



Bunun için de temelde 4 yöntem kullanılabilir: BUZDOLABINDA, MİKRODALGA FIRINDA, SOĞUK SUYLA ve HEMEN PİŞİREREK.

* Taze meyve ve sebzeyi akan suyun altında iyice yıkayın.

* Gıdaları iki saat içerisinde buzdolabına kaldırın. Buzdolabında da çabuk soğurmayı sağlamak için, gıdaları küçük porsiyonlara bölmek iyi bir çözüm olacaktır.