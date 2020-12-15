Muzaffer Oruçoğlu sosyal medyada gündem olması nedeniyle araştırılıyor. Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala konuk olan Muzaffer Oruçoğlu, “Oruçoğlu kadın düşmanıdır, diyen kadını sevgiyle kucaklarım, fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden de öperim” sözlerini kullandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerin ardından “Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ünlü yazarın açıklaması sonrası Muzaffer Oruçoğlu kimdir? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Muzaffer Oruçoğlu kimdir? Muzaffer Oruçoğlu kaç yaşındadır? İşte biyografisi...

MUZAFFER ORUÇOĞLU KİMDİR?

18 Mart 1947'de Kars'ın Büyük Zavot (Boğatepe) köyünde doğdu. Köyünde ilkokul olmadığı için ilkokulun ilk üç yılını komşu köyün (Küçük Zavot) okulunda, bir yılını kendi köyünde, son yılını da Kars'ta okudu. Kars Orta Okulu'nu bitirdikten sonra, Öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Rize Öğretmen Okulu'na, iki yıl sonra da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na gitti. Bu yatılı okulun hazırlık lisesini bitirerek Fen Fakültesi matematik astronomi bölümüne girdi.

Günlerini şiir ve roman yazarak geçirdi. Askerden 40 gün sonra, Mayıs 1986’da Yunanistan'a kaçtı. Fransa'da iltica etti. Yeniden roman yazmaya ve resim yapmaya başladı. Çeşitli dergilerde ve çeşitli konularda makaleleri yayınlandı.

1988'de evlenerek Avustralya’ya yerleşti. Bu kıtada ilkin iki yıllık resim ve heykel kolejini (Northern Melbourne Institute of TAFE, Greensborough) bitirdi. Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı kamu sanatı bölümünde üç yıl resim ve heykel eğitimi yaptı.

Şimdiye kadar toplam altı ülkede 40'tan fazla kişisel resim sergisi açtı. 13'ü roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere 28 kitabı yayımlandı. Halen roman yazmakla meşgul olmakta ve Avustralya'da yaşamaktadır.

Tohum en bilinen ve en gözde romanıdır. Romandaki "Azeroğlu" karakteriyle kendini anlatmıştır.

Roman

Tohum (1992)

Newroz (1993)

Gül, Demir ve Çığlık (1995)

Kangurular (1995)

Brunswick Delileri (1996)

Dersim (1997)

Uçurum Geyikleri (2000)

Mengene (2001)

Çıplak ve Özgür (2002)

Filozof (2005)

Grizu 1 (2005)

Grizu 2 (2006)

Grizu 3 (2007)

Grizu 4 (2011)

Şiir kitapları

Baba İshak Destanı (1993)

Kahramanlık Kılamları (1993)

Faralis Prelüdleri (1995)

Eşrefoglu Al Haberi (1998)

Huruç (2002)

Demirin ve Ateşin Dilinden (2004)

Aşk ve Işık İçinde (2007)

Işık Prelüdleri (2011) (Kendi sesinden şiirleri seslendirilmiştir)

Deneme

Karyatidler (1992)

Sanat ve Edebiyat Yazıları (1998)

Denemeler (1999)

Masal

Sevdalı Kız (2005)

Mavi Munzur Masalları (2008)

İnceleme

Rus Sosyal Emperyalistlerinin Afganistan İşgali

Mektup