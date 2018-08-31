MVV Maastricht - Go Ahead Eagles maçı istatistikleri

Hollanda Eerste Divisie maçında MVV Maastricht ile Go Ahead Eagles, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi MVV Maastricht 3 puanla 12. sırada, Go Ahead Eagles 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi MVV Maastricht, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Go Ahead Eagles, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da MVV Maastricht kazanır 1.95, berabere biter 3.30, Go Ahead Eagles kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

MVV Maastricht son haftadaki Jong Ajax müsabasında 2-1 yenildi.

Go Ahead Eagles ise Den Bosch karşılaşmasında 1-2 yenildi.

MVV Maastricht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. MVV Maastricht, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Go Ahead Eagles ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Go Ahead Eagles, 2 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ