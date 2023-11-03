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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta kadını sokak ortasında darbetti; dehşet anları kamerada

        Sivas'ta kadını sokak ortasında darbetti; dehşet anları kamerada

        Sivas'ta bıçaklı bir şüpheli, iddiaya göre eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından sürükleyip dakikalarca darbetti. Kadının yardım çığlıklarına gelen vatandaşlar tarafından bir süre sonra ikna edilen şüpheli, kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 06:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 06:30
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        Kadını sokak ortasında darbetti; dehşet anları kamerada
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        Sivas'ta bir kişinin, eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde yaşandı. Sokakta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI DARBEDİLDİ

        Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        VATANDAŞLAR ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        DHA'nın haberine göre, elinde bıçak olduğu görülen kişinin kadını saçından tutarak sürükleyip darbetmesi, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı vatandaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, vatandaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

        Öte yandan darbedilen kadının, dakikalarca "yardım edin ne olur" diye bağırdığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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