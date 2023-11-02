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        Haberler Gündem 3. Sayfa NEZARETE VİTAMİN! Son dakika: Gözlatındaki Dilan Polat polislerden vitaminlerini istedi: Burası cildime iyi gelmiyor

        Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi

        Kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve berberindeki 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye götürülürken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 07:53 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:06
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        İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi.

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        Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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        6 ilde 43 adrese düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 17'si dün yakalandı. Dilan Polat'ın evinde 80 sayfa dokümana el konulurken 3 farklı suç iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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        Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edidi.

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        DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

        Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

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        Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.

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        Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

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        #Dilan Polat
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