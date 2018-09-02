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Myanmar'da denizde sürüklenirken bulunan 'hayalet geminin' sırrı çözüldü

Myanmar'da yetkililer, Yangon bölgesinde açık denizde balıkçılar tarafından boş bir şekilde sürüklenirken bulunan tankerin sırrını çözdü. Tankerin Bagladeş'teki bir gemi sökümü fabrikasına götürülürken, mürettebatın kötü hava koşulları nedeniyle gemiyi terk ettiği anlaşıldı.

02.09.2018 - 13:55 | Güncelleme:
- Yangon Police/Facebook
Sam Ratulangi PB 1600, 177 metre uzunluğunda.

Myanmar'da yetkililer, Yangon bölgesinde açık denizde balıkçılar tarafından boş bir şekilde sürüklenirken bulunan tankerin sırrını çözdü.

Tankerin Bagladeş'teki bir gemi sökümü fabrikasına götürülürken, mürettebatın kötü hava koşulları nedeniyle gemiyi terk ettiği anlaşıldı.

Sam Ratulangi PB 1600 adlı büyük, boş ve paslı tanker, Myanmar ordusu deniz kuvvetlerine bağlı bir kılavuz gemi tarafından sahile çekildi.

Bunun ardından 177 metre uzunluğundaki gemide araştırma yapıldı.

Myanmarlı yetkililer daha sonra sahilden 80 kilometre açıkta, Independence adlı bir kılavuz gemi buldu ve bu gemideki 13 Endonezya vatandaşı sorgulandı.

Yapılan sorgulama ardından, mürettebatın kılavuz gemiyle tankeri çekerek gemi söküm fabrikasına götürmekte oldukları ancak kötü hava şartları nedeniyle aradaki kablolar kopunca tankeri terk ettikleri anlaşıldı.

Bagladeş, dünyanın en büyük gemi söküm sektörüne sahip. Her yıl yüzlerce kullanılmayan tanker, söküm işlemi için Chittagong kentine getiriliyor.

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