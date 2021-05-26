Myanmar ordusundan korkunç iddia!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Myanmar ordusundan korkunç iddia! Cansız bedenleri kullanıyorlar! - Haberler
ABONE OL

Myanmar ordusundan korkunç iddia! Cansız bedenleri kullanıyorlar!

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun, darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesinde öldürdüğü sivillerin cansız bedenlerini, halkı korkutmak ve yıldırmak için koz olarak kullandığı belirtildi.

SON DAKİKA: Myanmar ordusundan korkunç iddia! Cansız bedenleri kullanıyorlar! - Haberler
Myanmar ordusundan korkunç iddia!
0:00 / 0:00
AA

Associated Press (AP) ve California Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi İncelemeleri Laboratuvarının Myanmar'daki olaylara dair 2 binin üzerinde sosyal medya paylaşımı ve görseli inceleyerek hazırladığı araştırmada, ordunun sivillerin cansız bedenleri üzerinden halkı korkuttuğu ve bazı cansız bedenleri ailelerine karşı şantaj aracı olarak kullandığını kanıtlayan 130 vaka tespit edildi.

Araştırmada, 30 Mart'ta Dawei kentinde Myanmar ordusunun bir motosiklete ateş açması sonucu yaralanarak yere düşen 17 yaşındaki Kyaw Min Latt'a yapılan insanlık dışı muamele örnek olarak gösterildi.

Mobese kayıtlarına yansıyan olayda askerlerin, yerde yaralı halde yatan genci kaldırıp kamyonetin arkasına fırlatarak etraftaki sivilleri öfkelendirdiği görüldü.

AP'ye isim vermeden konuşan Latt'ın babası, olayın ardından oğlunun askeri hastaneye götürüldüğünü ve çok kan kaybettiği için kısa süre sonra can verdiğini belirtti.

Latt'ın babası, doktorların otopsi yapmak istediğini fakat buna karşı çıktıklarını belirterek "Oğlumun motosikletten düşerek kaza sonucu öldüğüne dair belgeyi imzalamam durumunda cansız bedenini bana teslim edeceklerini söylediler." ifadesini kullandı.

"YAPILANLAR TİPİK BİR DEVLET TERÖRÜ"

Askerlerin ev baskınları düzenleyerek kaçırdığı bazı gençleri bilinmeyen yerlere götürdüğü ve birkaç gün sonra gençlerin cansız bedenini evlerinin önüne atarak ailelerine korku salmaya çalıştığı kaydedildi.

Tespit edilen bazı vakalarda Myanmar ordusunun, protestolarda yaşamını yitiren sivillerin cansız bedenini, gece yarısı ailelerinden habersiz yaktığı görüldü.

Bazı sivillerin cansız bedenlerinin ise askeri hastanelerde rehin olarak tutulduğu, yakınlarının cesedi alabilmesi için rüşvet ödemeye mecbur bırakıldığı araştırmada belirtildi.

Myanmar ordusunun sivillerin cansız bedenlerini tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanmasını değerlendiren Avustralya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nick Cheesman, "Bu yapılanlar tipik bir devlet terörüdür." dedi.

Cornell Üniversitesi Öğretim Görevlisi Van Tran da Myanmar ordusunun protestoculara karşı bu yöntemleri her zaman kullandığını belirterek "Ölen sivillerin cansız bedenini yakma veya cansız bedenleri gömerek gizleme yöntemi, ebeveynlerin çocuklarının yerini bilmemesi için özellikle uygulanmıştır." şeklinde konuştu.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 827 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İklim değişikliği derslerinin dünyanın dört bir yanında müfredata girmesi için 2025 tarihi verildi
DÜNYAİklim değişikliği derslerinin müfredata girmesi için ...
SON DAKİKA: Alaska Yarımadası'nda yanardağ patlaması: Kırmızı alarm verildi - Haberler
DÜNYAAlaska'da kırmızı alarm!
SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu - Haberler
DÜNYAAzerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti!
Kısıtlamalara uymamasıyla bilinen eski Başdanışman Dominic Cummings'in Covid-19 sitemi
DÜNYADominic Cummings, İngiltere'nin pandemi yönetimini ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim!
DÜNYAÇavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı
DÜNYABlinken, İsrail ve Filistin temaslarını tamamladı!
Güney Kore'de Covid-19 aşısı olmuş kişiler artık dışarıda maske takmayacak
DÜNYAGüney Kore'de dışarıda maske zorunluluğu aşı olanlar ...
UFO GÖRÜNTÜLERİ... Beyaz Saray'dan son dakika açıklama geldi
DÜNYABeyaz Saray'dan UFO yorumu!
Myanmarlı Yangon Başpiskoposu Charles Maung Bo, kilise saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu
DÜNYAMyanmar'da kilise saldırısı sonrası Yangon ...
SON DAKİKA: Japonya'da koronavirüs karşı OHAL üç hafta uzatılabilir - Haberler
DÜNYAJaponya'da OHAL uzatılabilir