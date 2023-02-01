Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Karadeniz'de başka istilacı türlerde yer alıyor. Bunların nasıl tepki göstereceğini bilmiyoruz ama mavi yengeç sonuçta ticari değeri yüksek bir canlımız. Bütün canlıların ekosistemde bir yeri vardır. Yengeçler de sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Karadeniz'e nasıl bir etkisinin olacağını takip etmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte" dedi.