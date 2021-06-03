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Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett'in biyografisi

İsrail 12 yıl aradan sonra farklı bir başbakan ile yönetilecek. İsrail'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki müstakbel Başbakanı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. İşte Naftali Bennett'in biyografisi...

Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett'in biyografisi

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren Naftali Bennett, mecliste güven oyu alırsa 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olacak. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.

NAFTALİ BENNETT KİMDİR?

Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.

İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.

Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.

Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.

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