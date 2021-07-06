Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işverenlerin işçi çıkarması yasaklanmış, ücretsiz izine ayrılan işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine karar verilmişti. Pandeminin faturasını azaltmak adına uygulanan Nakdi ücret desteği ödemeleri araştırılıyor. Peki, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

1 Temmuz tarihine gelindiğinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmedi: Dolayısıyla son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.

Yani nakdi ücret desteği uzatılmadı.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.