Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in ağabeyi ile ilgili flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        Narin'in ağabeyi ile ilgili flaş gelişme!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, tüm Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin'in izini sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 20:28 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'in ağabeyi ile ilgili flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        8 gündür kayıp olan Narin’e dair en ufak bir iz bulmak için ekipler canla başla çalışıyor.

        Narin’in arama çalışmalarında ekipler önemli adımlar attı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        “NARİN’İ BULMAYA AZ KALDI!”

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin’i adım adım, dakika dakika takip ettiklerini dile getirerek; “Narin’i bulmaya çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

        Didem Arslan Yılmaz canlı yayında Narin’in abisinin gözaltına alınıp ifadesinin alındığını açıkladı. Ardından Narin’in abisi Enes’in kolunda ısırık izi ve çizikler olduğu ortaya çıktı. Bu izleri Narin’in bıraktığı şüphesine ilişkin İstanbul’da DNA örneği alındığı öğrenildi.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye Narin’in amcası bağlandı ve iddialara yanıt verdi. “İzler Narin’e ait değil” sözlerini kullandı. Narin’i kaçıranlara seslenerek Narin’i getirmelerini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi