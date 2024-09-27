Narin neden öldürüldü, kim öldürdü, katil kim? Narin Güran cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Diyarbakır Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın mezarını her gün Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtları incelenmeye devam edilirken, elde edilen bazı materyallerle ilgili sonuçlar çıkmaya başladı. Peki Narin neden öldürüldü, kim öldürdü, katil kim? Narin Güran cinayeti çözüldü mü?
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Narin’in aile üyelerine yönelik soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Son olarak Narin'in arama çalışmaları yapılırken, evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izinin de kime ait olduğu ortaya çıktı. Peki Narin neden öldürüldü, kim öldürdü, katil kim? Narin Güran cinayeti çözüldü mü?
NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ, KATİL KİM?
Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin'in arama çalışmaları yapılırken, evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izinin de kime ait olduğu ortaya çıktı. Sürdürülen titiz çalışmalarda, Narin'in eve çıktığı patikanın sağ tarafında kaldığı öğrenilen, üvey babaannesi Süheyla Güran'ın ahırında da çalışmalar yapıldığı öğrenildi
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtları incelenmeye devam edilirken, elde edilen bazı materyallerle ilgili sonuçlar çıkmaya başladı.
KAN İZİNİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Narin’in kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapılırken, evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde bulunan kan izi incelenmek üzere alınmıştı. Narin’e ait olma ihtimali üzerine yapılan incelemelerde taş üzerinde bulunan kanın Narin’in, kuzenine ait olduğu ortaya çıktı. Amca Fuat Güran’ın çocuğuna ait olduğu belirlenen kan, damlasının, burnundan akan kan olduğu öğrenildi.
ÜÇÜNCÜ AHIR DA İNCELENDİ
Sürdürülen soruşturma kapmasında, tüm ihtimalleri değerlendiren Jandarma ekibi, Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın olan üvey babaanne Süheyla Güran’ın evine ait ahırda da çalışma yaptığı ortaya çıktı.
Jandarma ekipleri, soruşturmanın başında Arif Güran’ın ahırında inceleme yaptı. Narin’in cansız bedenini alıp dereye gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar’ın ahıra da, gözaltına alındığı gün arandığı ve elde edilen 2 sigara izmaritin o gün bulunup incelemeye gönderildiği ortaya çıktı.
YENGE HEDİYE TUTUKLANMIŞTI
En son tutuklanan isimlerden biri olan yenge Hediye Güran’ın Salim Güran ile ilişkisi ve bağlantısının detaylarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi. Elde edilen bulgulara göre, olay günü ve saatlerinde Hediye Güran’ında olay bölgesinde olduğu iddia ediliyor. Jandarma, Nevzat Bahtiyar’ın son verdiği ifadeyi mercek altına alırken, Hediye Güran’la ilgili de geniş çaplı çalışma yapılıyor.
BAHTİYAR 3 KEZ İFADE VERDİ
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, tutuklu Nevzat Bahtiyar üç kez ifade vermişti. Verdiği her ifadesinde, olay yerini değiştiren Bahtiyar son ifadesinde, amca Salim’in kendisini çağırarak Arif Güran’ın evine götürdüğünü “Eve girdim. Odaların kapıları kapalıydı. Bir tanesi açıktı. Oda da Narin yerde yatıyordu. Salim bana Narin Yüksel ile ilişkimizi gördü öldürdüm. Bunda sonra sende suç ortağımsın. Narin’i al parçala yok et ” diyerek tehdit ettiğini söyledi.
NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Narin'in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, küçük kızın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.
Raporda, Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.