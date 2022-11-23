NASA'dan yeni paylaşım... Bu sefer 'güldürmedi' 0:00 / 0:00

Güneş'in geçen ay gülümseyen fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de asık suratlı halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor" ifadesine yer verildi.

EKİMDE DE GÜLÜMSEYEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Gözlemevi, geçtiğimiz haftalarda Güneş'in 'gülümseyen' fotoğrafını paylaşarak "NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülerken yakaladı" açıklamasında bulunmuştu.

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 26, 2022

Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların koronal boşluklar olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.

*Haberin görselleri NASA'nın Twitter hesabından alınmıştır.